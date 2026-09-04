कन्नौज: ट्रैक्टर-ट्रॉली में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, कानपुर से लौट रहे चचेरे भाई की मौत; दो गंभीर

घायल आमीन ने बताया कि वह अपने दो चचेरे भाइयों फैजान और नाजिम के साथ जेसीबी चलाने का काम करता है। तीनों कानपुर में एक साइट पर जेसीबी चला रहे थे। काम पूरा होने के बाद उन्हें सिकंदरपुर के पास खड़ी जेसीबी को लेकर मेरठ जाना था। इसके लिए तीनों ने जेसीबी को ट्रैक्टर की ट्रॉली में लादा और मेरठ के लिए रवाना हो गए।