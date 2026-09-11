Kanpur News: घर में भरे बाढ़ के पानी में उतराता मिला युवक का शव

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पुताई कारीगर संजय करीब 10 साल से मकान मालिक श्याम बाबू के मकान के निचले हिस्से में मां तारा देवी के साथ रह रहा था। उजियारीपुरवा में करीब 20 दिन से बाढ़ के हालात हैं। तारा देवी लालबंगला स्थित चचेरे भाई के घर चली गई थीं। संजय मकान में अकेला था। श्याम बाबू के मुताबिक वह पिछले दो दिनों से दिखाई नहीं दिया, जिस पर उसकी बहन मोना और प्रीती को कॉल की। संजय उनके यहां भी नहीं था। निचले कमरे में उसकी तलाश की, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। प्रीती के पति शेखर को सूचना दी। संजय के नंबर पर कॉल की गई तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे श्याब बाबू की नजर बरामदे में भरे बाढ़ के पानी पर गई तो उसमें संजय का शव उतराता मिला। नवाबगंज पुलिस को सूचित किया। पुलिस लोडर से मकान के बाहर पहुंची और फिर दूसरे के मकान से दीवार फांदकर छत के रास्ते निचले हिस्से तक पहुंची। शुरुआत में करंट लगने की आशंका जताई गई। नवाबगंज इंस्पेक्टर राजकेसर ने बताया कि तहरीर मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मकान मालिक ने बताया कि तारा देवी से बेटे की मौत का राज छिपाया गया है।...........पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि सिर पर दाहिनी ओर कान के ऊपर गहरी चोट थी। चोट के बाद संजय कोमा में चला गया और उसकी मौत हो गई। वहीं पानी में डूबने या करंट लगने से मौत की पुष्टि नहीं हुई।घटना पर उठ रहे सवालसंजय के सिर में चोट किन परिस्थितियों में लगी और वह बरामदे के पानी तक कैसे पहुंचा, इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच में सामने आएगा। फिलहाल मौत को लेकर हत्या या हादसे का रहस्य बरकरार है।