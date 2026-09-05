कानपुर: इंटर्न के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग, होम्योपैथिक छात्रों ने प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन

19 राजकीय महाविद्यालयों में भी सौंपा ज्ञापन

छात्रों ने बताया कि मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर निदेशक होम्योपैथी के अलावा प्रदेश के 19 संबंधित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी ज्ञापन दिया गया है। मांग के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण रैलियां और अन्य कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। छात्रों ने सरकार से आयुष इंटर्न के मानदेय को बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की है। उनका कहना है कि समान कार्य के लिए समान मानदेय की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।