बांदा: ट्रांसफार्मर की चपेट में आकर युवक की करंट से मौत, जानवर बांधते समय हादसा, भाई ने लगाया लापरवाही का आरोप

बांदा जिले में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के निभौर गांव के बहादुर पुरवा में सोमवार रात ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। निभौर गांव के बहादुर पुरवा निवासी कुंवर बहादुर यादव (28) पुत्र सुरेंद्र यादव सोमवार रात करीब नौ बजे घर के पास जानवर बांधने गया था। इसी दौरान वह ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया और करंट लगने से बेसुध होकर गिर पड़ा।

विज्ञापन



परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू ले गए। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। हादसे की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक विशंभर यादव अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई और हर संभव मदद का भरोसा दिया।