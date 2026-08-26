बांदा नाला हादसा: ‘तेज बहाव निगल गया खुशियां', चाची-भतीजे समेत तीन की मौत, तैरकर बची चाचा की जान, सुनाई आपबीती

बांदा जिले मे मरका थाना क्षेत्र के गुजेनी गांव में मंगलवार को बारिश के बाद उफनाए बहा नाले को पार करते समय चार किसान तेज बहाव में बह गए। हादसे में चाची और भतीजे समेत तीन की डूबने से मौत हो गई। एक किसान ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली।

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ग्रामीणों और पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीनों के शव ढूंढ निकाले। गुजेनी गांव के किसान बहा नाले के दूसरी ओर खेती-किसानी के लिए गए थे। दिनभर हुई बारिश से नाले में अचानक बाढ़ आ गई। शाम को किसान रामखेलावन अपनी पत्नी कुसुमरानी और भतीजे कोमल के साथ लौट रहे थे।