बांदा: बुजुर्ग महिला की मौत के मामले में आरोपी गिरफ्तार, नाक की कील बरामद

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पुलिस के मुताबिक मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी ददुआ पुत्र शिवअवतार निवासी अंश बल्लान को रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि 18 सितंबर को धान के खेत में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर उसकी नाक की कील छीनी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक नाक की कील बरामद की है। विज्ञापन



पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप, हेड कांस्टेबल विमल मिश्रा और कांस्टेबल सतीश यादव शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी ददुआ पुत्र शिवअवतार निवासी अंश बल्लान को रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि 18 सितंबर को धान के खेत में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर उसकी नाक की कील छीनी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक नाक की कील बरामद की है।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार तिवारी, उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रताप, हेड कांस्टेबल विमल मिश्रा और कांस्टेबल सतीश यादव शामिल रहे।

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अतर्रा थाना क्षेत्र के खम्हौरा गांव में बुजुर्ग महिला से मारपीट और लूट के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से महिला की लूटी गई नाक की कील भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना स्वीकार की है। खम्हौरा गांव में 18 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति ने बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की थी। गंभीर हालत में महिला को उपचार के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतका की बहू सरोज की तहरीर पर अतर्रा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।