बांदा मौसम: 24 घंटे में 228 मिमी बारिश, केन और यमुना का जलस्तर बढ़ा, शहर से गांव तक जलभराव, स्कूल-कॉलेज बंद

बांदा जिले में बीते 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अब तक 228 मिमी से अधिक बारिश हो चुकी है। शहर से लेकर देहात तक जलभराव के हालात हैं। पपरेंदा से तिंदवारी जाने वाला मार्ग जलभराव के कारण बंद हो गया। इससे वाहनों की कतार लग गई। शनिवार को भी दिनभर बारिश का सिलसिला जारी रहा। लगातार बारिश के चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

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मंडलायुक्त अजीत कुमार के आदेश पर बांदा समेत चित्रकूटधाम मंडल के सभी जिलों में विद्यालय और महाविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। बारिश के दौरान शहर के कई क्षेत्रों में आठ से 10 घंटे तक बिजली नहीं आई। वहीं, देहात क्षेत्र के गांवों में 18 घंटे तक बिजली कटौती हुई। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।