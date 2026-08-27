बांदा: बिजली गिरने से 12 वर्षीय छात्रा की मौत, घर के पीछे खेत में बकरी चरा रही थी भोली

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इसी दौरान अचानक तेज चमक के साथ बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से भोली गंभीर रूप से झुलस गई। परिजन आनन-फानन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सा अधीक्षक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. दिनेश राजपूत ने बताया कि शाम करीब 4:15 बजे रमेश प्रजापति अपनी बेटी भोली को बिजली गिरने से घायल अवस्था में अस्पताल लेकर आए थे। परीक्षण के बाद बालिका को मृत घोषित कर दिया गया। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कमासिन पुलिस को सूचना दी गई। बेटी की मौत की खबर मिलते ही मां, पिता और इकलौते भाई का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव में भी शोक की लहर है।

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थाना क्षेत्र के कतार गांव में बुधवार को बिजली गिरने से कक्षा आठ की 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। कतार गांव निवासी रमेश प्रजापति की बेटी भोली (12) गांव के जूनियर स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती थी। पिता रमेश ने बताया कि बुधवार को स्कूल से लौटने के बाद भोली ने घर पर खाना खाया। इसके बाद वह घर के पीछे खेत में बकरी और गाय चराने चली गई। उसके पास करीब 10 मीटर की दूरी पर उसकी छोटी बहन अंशिका भी खेल रही थी।