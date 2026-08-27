बांदा: बेंदाघाट पुल से यमुना में कूदा 65 वर्षीय वृद्ध, समय रहते गोताखोरों ने निकाला

पुलिस की मौजूदगी में वृद्ध को नदी से बाहर निकालकर उपचार के लिए पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया। तिंदवारी थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी छोटेलाल सिंह (65) पुत्र जगतपाल सिंह गुरुवार सुबह बेंदाघाट स्थित यमुना पुल पर पहुंचा था। बताया गया कि वह काफी देर तक पुल की रेलिंग के पास घूमता रहा। अचानक वह रेलिंग पर चढ़ गया और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही यमुना नदी में छलांग लगा दी।

विज्ञापन