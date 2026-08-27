बांदा: बेंदाघाट पुल से यमुना में कूदा 65 वर्षीय वृद्ध, समय रहते गोताखोरों ने निकाला
Banda News: बेंदाघाट स्थित यमुना पुल से गुरुवार सुबह एक वृद्ध ने नदी में छलांग लगा दी। उसे नदी में गिरता देख पुल के नीचे मौजूद स्थानीय मछुआरों और गोताखोरों ने तत्काल पानी में छलांग लगा दी और वृद्ध को डूबने से बचा लिया।
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पुलिस की मौजूदगी में वृद्ध को नदी से बाहर निकालकर उपचार के लिए पीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया। तिंदवारी थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासी छोटेलाल सिंह (65) पुत्र जगतपाल सिंह गुरुवार सुबह बेंदाघाट स्थित यमुना पुल पर पहुंचा था। बताया गया कि वह काफी देर तक पुल की रेलिंग के पास घूमता रहा। अचानक वह रेलिंग पर चढ़ गया और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही यमुना नदी में छलांग लगा दी।
मछुआरों और गोताखोरों ने बचाया
वृद्ध को नदी में गिरता देख आसपास मौजूद स्थानीय मछुआरे और गोताखोर तुरंत पानी में उतर गए। उन्होंने तैरकर वृद्ध को पकड़ लिया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाल लिया।
बाहर निकाले जाने के समय वृद्ध बेहोशी की हालत में था। मौके पर चौकी प्रभारी संतोष सिंह, पूर्व प्रधान विवेक सिंह और दलजीत सिंह वीरू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस की मदद से वृद्ध को उपचार के लिए पीएचसी तिंदवारी पहुंचाया गया।
होश आने पर पता चलेगा कारण
थानाध्यक्ष संदीप कुमार पटेल ने बताया कि वृद्ध को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वह फिलहाल बेहोशी की हालत में है। होश में आने के बाद ही नदी में छलांग लगाने के कारणों का पता चल सकेगा।