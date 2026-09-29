औरैया हादसा: कच्चे मकान की छत और दीवार गिरी, मलबे में दबकर पति-पत्नी व पुत्री घायल, अस्पताल में भर्ती

औरैया जिले में सहार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में मंगलवार तड़के करीब चार बजे एक कच्चे मकान की छत, दीवार और टीनशेड अचानक भरभराकर गिर गए। हादसे के समय मकान के अंदर सो रहे पति-पत्नी और उनकी 12 वर्षीय पुत्री मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में पति को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पत्नी और पुत्री को भी चोटें लगी हैं।

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जानकारी के अनुसार, पहाड़पुर गांव निवासी अंगद (45) पुत्र स्वर्गीय भीखम सिंह मंगलवार सुबह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक मकान की छत और दीवार टीनशेड सहित ढह गई। हादसे में अंगद, उनकी पत्नी सुनीता (40) और पुत्री सौम्या (12) मलबे के नीचे दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।