औरैया हादसा: कच्चे मकान की छत और दीवार गिरी, मलबे में दबकर पति-पत्नी व पुत्री घायल, अस्पताल में भर्ती
Auraiya News: सहार थाना क्षेत्र में तड़के सुबह एक कच्चे मकान कर छत, दीवार और टीनशेड भरभराकर गिर गई। हादसे में तीन लोग दबकर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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औरैया जिले में सहार थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में मंगलवार तड़के करीब चार बजे एक कच्चे मकान की छत, दीवार और टीनशेड अचानक भरभराकर गिर गए। हादसे के समय मकान के अंदर सो रहे पति-पत्नी और उनकी 12 वर्षीय पुत्री मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से तीनों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में पति को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि पत्नी और पुत्री को भी चोटें लगी हैं।
जानकारी के अनुसार, पहाड़पुर गांव निवासी अंगद (45) पुत्र स्वर्गीय भीखम सिंह मंगलवार सुबह अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे। इसी दौरान अचानक मकान की छत और दीवार टीनशेड सहित ढह गई। हादसे में अंगद, उनकी पत्नी सुनीता (40) और पुत्री सौम्या (12) मलबे के नीचे दब गए। मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
100 शैय्या अस्पताल रेफर कर दिया
घटना की सूचना सहार थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गनेश गुप्ता पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे तीनों लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद तत्काल एंबुलेंस बुलाकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को बेहतर इलाज के लिए चिचौली स्थित 100 शैय्या अस्पताल रेफर कर दिया।
मकान गिरने से परिवार को भारी नुकसान
बताया गया कि हादसे में सुनीता और सौम्या को मामूली चोटें आई हैं, जबकि अंगद को अधिक चोट लगने के कारण अस्पताल रेफर किया गया है। थाना प्रभारी गनेश गुप्ता ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से कच्चा मकान गिरने और उसके मलबे में तीन लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। मकान गिरने से परिवार को भारी नुकसान हुआ है।