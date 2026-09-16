औरैया सड़क हादसा: ‘50 मासूमों की सांसें अटकीं’, ब्रेक फेल होने से पलटी स्कूल बस, छह छात्र घायल और अन्य सुरक्षित

औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र में कानपुर मार्ग स्थित बम्नौटी मोड़ के पास बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। करीब 50 बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूली बस का अचानक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

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ग्रामीणों ने बस में फंसे बच्चों को बाहर निकालने में मदद की और इसकी सूचना बेला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ बिधूना पी पुनीत मिश्रा व थाना प्रभारी अमर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में करीब आधा दर्जन बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।