औरैया: पेड़ पर लटका मिला सफाई कर्मचारी का शव, गुरुवार सुबह से था लापता, पुलिस बोली- शराब का आदी था मृतक

औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के गांव बरौली में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक सफाई कर्मचारी का शव गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बबूल के पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। गांव बरौली निवासी राजेश (30) पुत्र बबलू मल्होसी स्थित ग्रामीण बैंक में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता था।

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परिजनों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब छह बजे वह घर से बैंक में सफाई कार्य के लिए निकला था। दिनभर बैंक में काम करने के बाद वह वहां से निकल गया, लेकिन देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बराहदेवी से कंधिया जाने वाले कच्चे मार्ग के किनारे एक बबूल के पेड़ पर राजेश का शव लटका दिखाई दिया।