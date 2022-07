सिख विरोधी दंगा: एसआईटी ने कानपुर में पांच अलग-अलग इलाकों में दी दबिश, दो आरोपी गिरफ्तार

सिख विरोधी दंगों के आरोपियों की तलाश में मंगलवार देर रात एसआईटी ने शहर में पांच अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिद्ध गोपाल गुप्ता उर्फ बब्बू (66) पुत्र स्व. शहजादे लाल गुप्ता निवासी किदवई नगर और जितेंद्र कुमार तिवारी (58) पुत्र राजाबाबू तिवारी निवासी यशोदानगर शामिल हैं।

Kanpur, Uttar Pradesh | SIT arrests two more accused in connection with Sikh riots. The SIT, that was formed 3 years back, has arrested 13 people so far out of the 74 accused that were identified.