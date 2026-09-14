Kanpur News: राष्ट्रीय बास्केटबॉल में आगरा का सामना बंगलूरू से

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अंडर-17 के पहले सेमीफाइनल में आगरा ने गुवाहाटी को 73-40 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल बंगलूरू और मुंबई के बीच हुआ। इसमें बंगलूरू ने मुंबई को 53-28 से पराजित किया। अंडर-14 बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में चंडीगढ़ ने बंगलूरू को 61-32 से मात दी। वाराणसी ने जयपुर को 31-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। विज्ञापन

अंडर-17 के पहले सेमीफाइनल में आगरा ने गुवाहाटी को 73-40 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल बंगलूरू और मुंबई के बीच हुआ। इसमें बंगलूरू ने मुंबई को 53-28 से पराजित किया। अंडर-14 बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में चंडीगढ़ ने बंगलूरू को 61-32 से मात दी। वाराणसी ने जयपुर को 31-5 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

कानपुर। केंद्रीय विद्यालय संगठन की राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंडर-17 फाइनल में आगरा का सामना बंगलूरू से होगा, जबकि अंडर-14 की खिताबी भिड़ंत चंडीगढ़ और वाराणसी के बीच होगी। रविवार को केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर में खेले गए सेमीफाइनल में चारों टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर फाइनल में जगह बनाई।