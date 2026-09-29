हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा: दिल्ली से लखनऊ जा रही डबल डेकर बस पलटी, 18 यात्री घायल और तीन रेफर
Hardoi News: बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से लखनऊ जा रही एक अनियंत्रित प्राइवेट डबल डेकर बस पलट गई। भीषण हादसे में बस सवार 18 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएचसी बिलग्राम पहुंचाया।
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हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली से लखनऊ जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के गंगा एक्सप्रेस वे पर नाऊपुरवा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 18 यात्री घायल हो गए।
घायलों में तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम में भर्ती कराया। तत्काल उपचार के बाद घायल हुए 15 लोगों को सीएचसी से डिस्चार्ज कर दिया गया।
तीन गंभीर घायल जिला अस्पताल रेफर
वहीं, रामसिंह, विवेक व राहुल को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। सूचना मिलने पर कोतवाल विजय कुमार पहुंचे और एंबुलेंस से सभी घायलों को सीएचसी लाए। डॉ. राजन पटेल व फार्मासिस्ट दीपक संजय सिंह ने उपचार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।