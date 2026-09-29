फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Irregularities in MGNREGA attendance: Show-cause notice issued to VDO.

Kannauj News: मनरेगा में हाजिरी में खेल, वीडीओ को कारण बताओ नोटिस

Tue, 29 Sep 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
Irregularities in MGNREGA attendance: Show-cause notice issued to VDO.
कन्नौज। विकास खंड जलालाबाद की ग्राम पंचायत तेरारागी में वीबी-जी राम जी योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने में पारदर्शिता का उल्लंघन करने पर बीडीओ जलालाबाद ने ग्राम विकास अधिकारी सिद्धार्थ राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।
विज्ञापन

अपर आयुक्त मनरेगा ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश और उपायुक्त श्रम रोजगार द्वारा वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मनरेगा व बीवीजी राम-जी योजना के तहत कार्यस्थल पर एनएमएमएस एप के माध्यम से प्रथम एवं द्वितीय पाली में श्रमिकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पारदर्शी तरीके से फोटो अपलोड कर दर्ज की जाए। इसकी समीक्षा हर सप्ताह जिला व शासन स्तर पर की जाती है।
विज्ञापन

इसके बावजूद 18 सितंबर 2025 को बीडीओ द्वारा एमआईएस का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि तेरारागी में एप के माध्यम से उपस्थिति पारदर्शिता के साथ नहीं ली जा रही है। कार्यस्थल की फोटो में अनियमितता मिली है, जो अत्यंत गंभीर है। जबकि संबंधित अधिकारी को पहले मौखिक और लिखित रूप से कई बार निर्देशित किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीडीओ ने नोटिस में कहा है कि निर्देशों का गंभीरता से पालन न करने से योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यदि भविष्य में कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी का होगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अन्य ग्राम पंचायतों के सचिवों व रोजगार सेवकों में खलबली मची है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed