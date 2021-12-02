Kannauj News: गूंजा विकसित भारत का संकल्प, सेवा ज्योति यात्रा निकाली

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ऊर्जा राज्यमंत्री व तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, उसे हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि भारत 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। कार्यक्रम के बाद तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सेवा ज्योति यात्रा निकाली। यात्रा पीएसएम कॉलेज से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग स्थित हनुमान मंदिर तक निकाली गई। यात्रा के दौरान सेवा, समर्पण और जनकल्याण का संदेश दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रूपेश गुप्ता, छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया मौजूद रहे। विज्ञापन

-- -- -- -- -- ऊर्जा राज्यमंत्री व तिर्वा विधायक कैलाश राजपूत ने कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है, उसे हम सभी मिलकर पूरा करेंगे। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि भारत 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। कार्यक्रम के बाद तीनों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से सेवा ज्योति यात्रा निकाली। यात्रा पीएसएम कॉलेज से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग स्थित हनुमान मंदिर तक निकाली गई। यात्रा के दौरान सेवा, समर्पण और जनकल्याण का संदेश दिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला प्रभारी रूपेश गुप्ता, छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया मौजूद रहे।

कन्नौज। सेवा ज्योति कार्यक्रम के तहत पीएसएम कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का बुधवार को सजीव प्रसारण देखा व सुना गया। सेवा कलश में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसमें तिर्वा, छिबरामऊ और कन्नौज विधानसभा क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भीड़ पहुंची। कार्यक्रम में केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। रंगोलियों ने कार्यक्रम स्थल की शोभा बढ़ाई। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।