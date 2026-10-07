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Kannauj News: मिट्टी पलटने में पंचायत भवन का गेट गिरा, चालक की मौत

Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:40 AM IST
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Panchayat building gate collapses while dumping soil; driver dies.
तालग्राम। भवानी सराय गांव में मंगलवार को ट्रैक्टर-ट्राॅली से मिट्टी पलटते समय पंचायत भवन का गेट और बीम टूट कर गिर गई, हादसे में चालक मौत हो गई और ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया। चालक का शव घर आते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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क्षेत्र के ग्राम खबरामऊ निवासी साजिद खान (25) गांव के रमेश चंद्र का ट्रैक्टर चलाते थे।। सोमवार रात एक बजे मिट्टी डालने के लिए ठेकेदार बुला ले गए थे। कई ट्रैक्टरों से भवानी सराय गांव निवासी सरवर ठेकेदार के माध्यम से अपनी जमीन पर भराव के लिए मिट्टी डलवाई जा रही थी। सुबह 7.30 बजे ट्रैक्टर-ट्राॅली में लगे प्रेसर की मदद से साजिद पंचायत भवन के पास मिट्टी पलट रहे थे। इसी दौरान अचानक पंचायत भवन गेट में ट्रॉली टकरा गई और गेट व बीम टूट कर ट्रैक्टर पर गिर पड़ी। इसकी चपेट में आकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और प्रधान प्रतिनिधि पूर्व प्रधान विजय सिंह भी मौके पर पहुंचे। सूचना पर मिट्टी डलवाने वाले ठेकेदार घायल चालक को निजी वाहन से राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से चालक को कानपुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। साजिद की शादी नहीं हुई थी। पिता अयूब खान खेती और मजदूरी करते हैं। मां सेहराबानो है। चार भाई शानू, सावान, साहिल में दूसरे नंबर के थे। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि अभी कोई जानकारी नहीं है। सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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25 जनवरी को बंधना था सेहरा
तालग्राम। साजिद की शादी तय हो चुकी थी। 25 जनवरी 2027 को उसके सिर पर सेहरा बंधना था। परिजनों ने बताया कि सौरिख क्षेत्र के रौसेन गांव में शादी तय हुई थी। परिवार के लोग अभी शादी की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच साजिद की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। शादी को लेकर परिवार ने कई सपने संजोए थे, लेकिन हादसे ने सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं, गांव में भी शोक का माहौल है।
मौत के गम में भाई बीमार
बड़े भाई की मौत की खबर आते ही छोटा भाई साहिल सदमे में आकर बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने ताहपुर एक निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया।
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