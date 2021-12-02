Kannauj News: संविदा एएनएम हड़ताल पर, टीकाकरण में बाधा

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कन्नौज। संविदा एएनएम की हड़ताल पर जाने से केंद्रों पर ताले लगे रहे, जिसके चलते बुधवार को टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई। पूरे जिले में प्रत्येक टीकाकरण के 220 सेशन होते थे पर हड़ताल के चलते सिर्फ 102 सेशन ही आयोजित हो सके। ऐसे में गर्भवतियों और मासूमों को बिना टीका लगवाए ही वापस लौटना पड़ा। सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा ने बताया कि संविदा एएनएम हड़ताल पर लखनऊ गई हैं। हड़ताल के चलते टीकाकरण प्रभावित हो रहा है।