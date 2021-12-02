Kannauj News: तेजराम का नहीं लगा सुराग, सर्च ऑपरेशन बंद
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
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गुगरापुर। काली नदी में लापता बुजुर्ग का चौथे दिन बुधवार को भी सुराग नहीं लग सका। मंगलवार को एसडीआरएफ की ओर से गहरे पानी में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस और बचाव टीम ने काली नदी खंगाली। नदी का जलस्तर बढ़ा होने से तलाश अभियान बंद कर दिया गया।
क्षेत्र के मोहनपुर निवासी तेजराम सविता (56) चार अक्तूबर की देर शाम घर से निकले थे। रात साढ़े आठ बजे इंदुइयागंज के पास काली नदी पुल पर उनके कपड़े पड़े मिले थे। इससे उनके नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई गई थी। सूचना पर पांच अक्तूबर को पीएसी की 37वीं वाहिनी की कानपुर मोटरबोट और स्थानीय गोताखोरों ने नदी में तलाश शुरू की। इसके बाद छह अक्तूबर को एसडीआरएफ की टीम ने नदी के गहरे हिस्सों समेत संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।
सात अक्तूबर को भी पुलिस, एसडीआरएफ और बचाव टीमों ने नदी में तलाशी अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर सुरेश मलिक ने बताया कि तेजराम की तलाश के लिए पीएसी, एसडीआरएफ व गोताखोरों से चार दिन तक नदी के संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन करवाई गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। नदी में जलस्तर बढ़ा होने के चलते परिजनों की सहमति से सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है।
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क्षेत्र के मोहनपुर निवासी तेजराम सविता (56) चार अक्तूबर की देर शाम घर से निकले थे। रात साढ़े आठ बजे इंदुइयागंज के पास काली नदी पुल पर उनके कपड़े पड़े मिले थे। इससे उनके नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई गई थी। सूचना पर पांच अक्तूबर को पीएसी की 37वीं वाहिनी की कानपुर मोटरबोट और स्थानीय गोताखोरों ने नदी में तलाश शुरू की। इसके बाद छह अक्तूबर को एसडीआरएफ की टीम ने नदी के गहरे हिस्सों समेत संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया।
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सात अक्तूबर को भी पुलिस, एसडीआरएफ और बचाव टीमों ने नदी में तलाशी अभियान चलाया पर सफलता नहीं मिली। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर सुरेश मलिक ने बताया कि तेजराम की तलाश के लिए पीएसी, एसडीआरएफ व गोताखोरों से चार दिन तक नदी के संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन करवाई गई, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया। नदी में जलस्तर बढ़ा होने के चलते परिजनों की सहमति से सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है।
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