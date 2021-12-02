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Kannauj News: मंत्री ने चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं

Fri, 16 Oct 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:47 AM IST
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The minister listened to the villagers' problems at the *chaupal*.
कन्नौज। समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विकास खंड गुगरापुर के ग्राम पंचायत बारामऊ बांगर के ग्राम नवलपुरवा में जन-चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और गांव के समग्र विकास को लेकर चर्चा की।
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चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, नाली, पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं मंत्री के सामने रखीं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़कों की हालत खराब है, पेयजल की समस्या बनी हुई है और कई पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। गांवों का विकास ही प्रदेश के विकास का आधार है। चौपाल के माध्यम से हम सीधे आपके बीच आकर धरातल की स्थिति समझते हैं, ताकि जनहित की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी समाधान करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों को विकास योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा।मंत्री ने कहा कि सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। जन-चौपाल जैसे कार्यक्रमों से सरकार और जनता के बीच सीधा जुड़ाव बढ़ता है। इस अवसर पर अजय मिश्रा, श्याम भदौरिया, शरद कटियार, देवेश कटियार, बबलू प्रधान, संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
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