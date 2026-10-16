Kannauj News: फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति फिसड्डी

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फैमिली आईडी बनाने और सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की फीडिंग में जिला लगातार पिछड़ रहा है। शासन से बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद अधिकारी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कई विभागों ने लक्ष्य के सापेक्ष आधा काम भी नहीं किया है। इससे जिले की रैंकिंग पर भी असर पड़ रहा है। बैठक में प्रभारी सीडीओ ने कहा कि फैमिली आईडी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इससे हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलना है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से काम अधूरा पड़ा है। वहीं सीएम डैशबोर्ड पर प्रगति न दिखने से शासन स्तर पर जिले की छवि खराब हो रही है। परियोजना निदेशक डीआरडीए ने चेतावनी दी कि यदि 30 अक्तूबर तक प्रगति में सुधार नहीं हुआ तो लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही फील्ड में जाकर कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की इस लापरवाही से आम जनता को भी परेशानी हो रही है। फैमिली आईडी न बनने से कई पात्र लोग योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं।

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कन्नौज। जिले में फैमिली आईडी और सीएम डैशबोर्ड की प्रगति बेहद खराब मिलने पर प्रभारी सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताई है। एक दिन के प्रभारी सीडीओ व परियोजना निदेशक डीआरडीए रामऔतार सिंह ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट देखकर विभागों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने 30 अक्तूबर तक सभी विभागाध्यक्षों को प्रगति सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं।