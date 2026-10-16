Kannauj News: 91 जोड़ों ने लिए सात फेरे नौ ने कबूल किया निकाह
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:09 AM IST
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गुरसहायगंज। तालग्राम रोड स्थित पायका खेल मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इसमें विकास खंड छिबरामऊ और गुरसहायगंज नगर पालिका क्षेत्र के 100 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इनमें 91 हिंदू जोड़ों ने हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए। नौ मुस्लिम जोड़ों का निकाह धार्मिक परंपराओं के अनुसार हुआ।
छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राहुल पाल ने बताया कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग कर रही है। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि पहले 50 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद मिल रही है। समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आचार्य जगदीप ने हिंदू जोड़ों का विवाह कराया। मौलवी इकरार खां ने मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया।
विवाह समारोह में सभी जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बीडीओ दीपांकर आर्य, कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह और एडीओ पंचायत मृदुल दुबे भी मौजूद रहे। तालग्राम मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, महामंत्री अनूप दुबे, शिवम राठौर और शिवम राजपूत सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुमनलता यादव ने किया।
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छिबरामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राहुल पाल ने बताया कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग कर रही है। विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि पहले 50 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद मिल रही है। समाज कल्याण अधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आचार्य जगदीप ने हिंदू जोड़ों का विवाह कराया। मौलवी इकरार खां ने मुस्लिम जोड़ों का निकाह संपन्न कराया।
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विवाह समारोह में सभी जोड़ों ने एक-दूसरे का हाथ थामकर नए जीवन की शुरुआत की। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बीडीओ दीपांकर आर्य, कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह और एडीओ पंचायत मृदुल दुबे भी मौजूद रहे। तालग्राम मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, महामंत्री अनूप दुबे, शिवम राठौर और शिवम राजपूत सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुमनलता यादव ने किया।
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