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Kannauj News: चचेरे भाई ने युवक को बंधक बनाकर पीटा, चाकू से हमले का आरोप

Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
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Cousin held young man captive and beat him; accused of attacking him with a knife
तिर्वा। हरियाणा के गुरुग्राम में नौकरी करने वाले क्षेत्र के गुलरेहा गांव के युवक ने चचेरे भाई पर कमरे में बंधक बनाकर पीटने, 15 हजार रुपये छीनने और चाकू से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर युवक ने जान बचाई। इसके बाद वह गांव पहुंचा और गुरुवार को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।
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गुलरेहा गांव निवासी रोहित ने पुलिस को बताया कि वह हरियाणा के गुरुग्राम में रहकर नौकरी करता है। चचेरा भाई भी वहीं पर नौकरी करता है। दोनों अलग-अलग किराए के कमरों में रहते हैं। 14 अक्तूबर को चचेरे भाई ने कमरे पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर आरोपी ने बंधक बना लिया और पीटना शुरू कर दिया। चचेरे भाई ने 15 हजार रुपये छीन लिए। इसके बाद चाकू से हमला कर घायल कर दिया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर वहां से भागा और एक निजी अस्पताल में पहुंचकर प्राथमिक उपचार कराने के बाद गांव गुलरेहा आ गया। कोतवाल संजय शुक्ल ने बताया कि घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। इसलिए मामले में संबंधित थाने से ही कार्रवाई की जाएगी।
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