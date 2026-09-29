चकबंदी कार्य में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई : रेशमा सहाय
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:38 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 12:38 AM IST
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छिबरामऊ। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी एवं डिप्टी कलेक्टर रेशमा सहाय ने सोमवार को तहसील में चकबंदी अधिकारी और सभी सहायक चकबंदी अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने चकबंदी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
तहसील सभागार में हुई समीक्षा बैठक में चकबंदी के दौरान जले राजस्व अभिलेखों के पुनर्निर्माण के लिए चल रही प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। बंदोबस्त अधिकारी ने खतौनी सत्यापन के कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चकबंदी संबंधी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पलिया बूंचपुर, प्रानपुर पल्यौरा, नरमऊ, रौसेन, मेरापुर समेत कई गांवों में चल रहे चकबंदी कार्यों की गहनता से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने गांव वार प्रगति की जानकारी दी। बंदोबस्त अधिकारी ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चकबंदी अधिकारी दिनेश शर्मा, सहायक चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार, रामवीर सिंह, कुमारपाल सिंह, अजय कुमार, अक्षय, घनश्याम त्रिपाठी समेत चकबंदी विभाग के कर्मी मौजूद रहे।
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तहसील सभागार में हुई समीक्षा बैठक में चकबंदी के दौरान जले राजस्व अभिलेखों के पुनर्निर्माण के लिए चल रही प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। बंदोबस्त अधिकारी ने खतौनी सत्यापन के कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चकबंदी संबंधी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पलिया बूंचपुर, प्रानपुर पल्यौरा, नरमऊ, रौसेन, मेरापुर समेत कई गांवों में चल रहे चकबंदी कार्यों की गहनता से समीक्षा की गई। अधिकारियों ने गांव वार प्रगति की जानकारी दी। बंदोबस्त अधिकारी ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चकबंदी अधिकारी दिनेश शर्मा, सहायक चकबंदी अधिकारी मनोज कुमार, रामवीर सिंह, कुमारपाल सिंह, अजय कुमार, अक्षय, घनश्याम त्रिपाठी समेत चकबंदी विभाग के कर्मी मौजूद रहे।
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