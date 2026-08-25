Kannauj News: गवाही से लौट रहे वादी को तमंचा तानकर दी जान से मारने की धमकी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:30 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:30 PM IST
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कन्नौज। जिला एवं सत्र न्यायालय से विचाराधीन बाद की गवाही देकर लौट रहे युवक को रास्ते में रोक कर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में एसपी के आदेश पर मंगलवार को प्राथमिक दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है ।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मौसमपुर मौरारा निवासी रामरूप राठौर ने बताया कि वह 21 अगस्त को जिला जज न्यायालय में अपनी गवाही देने आए थे। लौटते समय कचहरी के आगे बोर्डिंग मैदान के पास आरोपी शहर के कचहरी टोला निवासी मनीष गुप्ता ने एक साथी के साथ स्कूटी से घेर लिया। आरोपहै कि स्कूटी की डिग्गी से तमंचा निकालकर रामरूप पर तान दिया और धमकी दी कि यदि अगली तारीख पर उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो जान से मार देंगे। । एसपी के आर्देश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच उपनिरीक्षक नीतू यादव को सौंपी गई है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मौसमपुर मौरारा निवासी रामरूप राठौर ने बताया कि वह 21 अगस्त को जिला जज न्यायालय में अपनी गवाही देने आए थे। लौटते समय कचहरी के आगे बोर्डिंग मैदान के पास आरोपी शहर के कचहरी टोला निवासी मनीष गुप्ता ने एक साथी के साथ स्कूटी से घेर लिया। आरोपहै कि स्कूटी की डिग्गी से तमंचा निकालकर रामरूप पर तान दिया और धमकी दी कि यदि अगली तारीख पर उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो जान से मार देंगे। । एसपी के आर्देश पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच उपनिरीक्षक नीतू यादव को सौंपी गई है।
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