Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:39 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:39 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:47
सूर्यास्त: 06:36
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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रुद्राभिषेक
छिबरामऊ: मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11:00 से।
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श्रीमद् भागवत कथा
ठठिया: क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।
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कुश्ती प्रतियोगिता
सिकंदरपुर: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास (दंगल) कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 2:00 बजे से।
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भजन कीर्तन
अमोलर: श्यामा श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7:00 बजे से।
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रुद्राभिषेक
कन्नौज : बाबा गौरीशंकर बाबा मंदिर में रुद्राभिषेक रात 9:00 बजे से।
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शोभायात्रा
सौरिख : कस्बे में रक्षाबंधन पर्व पर भुजरिया शोभायात्रा का आयोजन शाम 4 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 32.00
न्यूनतम : 27.00
सूर्योदय: 05:47
सूर्यास्त: 06:36
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
रुद्राभिषेक
छिबरामऊ: मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11:00 से।
श्रीमद् भागवत कथा
ठठिया: क्षेत्र के ग्राम बहसुइया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2:00 बजे से।
कुश्ती प्रतियोगिता
सिकंदरपुर: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास (दंगल) कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 2:00 बजे से।
भजन कीर्तन
अमोलर: श्यामा श्याम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन शाम 7:00 बजे से।
रुद्राभिषेक
कन्नौज : बाबा गौरीशंकर बाबा मंदिर में रुद्राभिषेक रात 9:00 बजे से।
शोभायात्रा
सौरिख : कस्बे में रक्षाबंधन पर्व पर भुजरिया शोभायात्रा का आयोजन शाम 4 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713