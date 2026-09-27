Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:53 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:53 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 29.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 06:00
सूर्यास्त: 06:01
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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शहीद रज कलश यात्रा
तालग्राम : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे निकवा कट पर शहीद रज कलश यात्रा सुबह 07 बजे से।
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शिव चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 08:30 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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रुद्राभिषेक
कन्नौज : नगर स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 29.00
न्यूनतम : 23.00
सूर्योदय: 06:00
सूर्यास्त: 06:01
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
शहीद रज कलश यात्रा
तालग्राम : आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे निकवा कट पर शहीद रज कलश यात्रा सुबह 07 बजे से।
शिव चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 08:30 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
रुद्राभिषेक
कन्नौज : नगर स्थित बाबा गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक शाम 07 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713