Kannauj News: केजीबीवी की कंप्यूटर लैब के लिए खरीदा जाएगा फर्नीचर

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जिले में पांच केजीबीवी 700 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें चार स्कूलों को उच्चीकृत किया गया है। उच्चीकृत स्कूलों की छात्राओं को बेहतर शिक्षा के साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जा रहा है। इसके लिए सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई गई हैं, जहां पर छात्राएं कंप्यूटर सीख रही हैं। छात्राओं के बैठने के लिए अब फर्नीचर की व्यवस्था भी की जाएगी। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि चार उच्चीकृत केजीबीवी के कंप्यूटर लैब के फर्नीचर के लिए बजट आ गया है। जल्द ही फर्नीचर की खरीदारी कर स्कूलों में भेज दिया जाएगा।मित्रसेनपुर केजीबीवी की कंप्यूटर लैब का निर्माण अधर मेंमित्रसेनपुर स्थित केजीबीवी में कंप्यूटर लैब का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था की हीलाहवाली के चलते कई साल से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कार्यदायी संस्था को डीसी बालिका के साथ ही बीएसए और सीडीओ ने भी पत्र लिखा, लेकिन इसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हो सका।