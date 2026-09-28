Kannauj News: गेंद लगने पर 11 वर्षीय बच्चे को पीटा, हाथ में काटा
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:12 AM IST
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सिकंदरपुर। सदारी नगला गांव में बच्चों के खेल के दौरान गेंद लगने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि नाराज युवक ने 11 वर्षीय बच्चे की पिटाई कर उसके हाथ में काट लिया। इसके अगले दिन आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर बच्चे के परिजनों से भी मारपीट की। पीड़ित ने रविवार को पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
क्षेत्र के ग्राम सदारी नगला निवासी मलखान ने बताया कि उनका बेटा अनिकेत (11) अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान गेंद गांव के ही एक व्यक्ति की पुत्री को लग गई। आरोप है कि इससे नाराज युवक ने अनिकेत की पिटाई कर उसके हाथ में दांत से काट लिया। इससे बच्चा घायल हो गया।
आरोप है कि घटना के अगले दिन सुबह आरोपी परिजनों के साथ उनके घर पहुंचा और गालीगलौज करते हुए परिवार के लोगों से मारपीट करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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क्षेत्र के ग्राम सदारी नगला निवासी मलखान ने बताया कि उनका बेटा अनिकेत (11) अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान गेंद गांव के ही एक व्यक्ति की पुत्री को लग गई। आरोप है कि इससे नाराज युवक ने अनिकेत की पिटाई कर उसके हाथ में दांत से काट लिया। इससे बच्चा घायल हो गया।
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आरोप है कि घटना के अगले दिन सुबह आरोपी परिजनों के साथ उनके घर पहुंचा और गालीगलौज करते हुए परिवार के लोगों से मारपीट करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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