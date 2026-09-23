Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:35 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 23.00
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सूर्योदय: 05:59
सूर्यास्त: 06:05
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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प्रदर्शन
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आरक्षण और यूजीसी के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।
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निरीक्षण
गुरसहायगंज : रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक का निरीक्षण सुबह 10 बजे से।
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महा शिवपुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में महा शिव पुराण कथा दोपहर 12 बजे से।
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भंडारा
तालग्राम : मोहल्ला गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कन्या भोज और भंडारा दोपहर 02 बजे
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सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
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भजन संध्या
जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
छिबरामऊ : भगवान गणेश के पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07:30 बजे से।
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रासलीला
जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।
प्रदर्शन
कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आरक्षण और यूजीसी के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।
निरीक्षण
गुरसहायगंज : रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक का निरीक्षण सुबह 10 बजे से।
महा शिवपुराण
छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में महा शिव पुराण कथा दोपहर 12 बजे से।
भंडारा
तालग्राम : मोहल्ला गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कन्या भोज और भंडारा दोपहर 02 बजे
सफाई अभियान
छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।
भजन संध्या
जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
छिबरामऊ : भगवान गणेश के पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07:30 बजे से।
रासलीला
जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।
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