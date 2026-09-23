Kannauj News: सिटी में आज

विज्ञापन



तापमान

अधिकतम : 31.00

न्यूनतम : 23.00

-- -- -- -- --

सूर्योदय: 05:59

सूर्यास्त: 06:05

-- -- -- -- --

आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

-- -- -- -- -- -- -

प्रदर्शन

कन्नौज : कलक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आरक्षण और यूजीसी के समर्थन में विशाल धरना प्रदर्शन सुबह 11 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- --

निरीक्षण

गुरसहायगंज : रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक का निरीक्षण सुबह 10 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

महा शिवपुराण

छिबरामऊ : ग्राम अकबरपुर में महा शिव पुराण कथा दोपहर 12 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -

भंडारा

तालग्राम : मोहल्ला गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में कन्या भोज और भंडारा दोपहर 02 बजे

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

सफाई अभियान

छिबरामऊ : नगर पालिका द्वारा मुख्य बाजार में विशेष सफाई अभियान दोपहर 02 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -

भजन संध्या

जलालाबाद : कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -

कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- --

सांस्कृतिक कार्यक्रम

छिबरामऊ : भगवान गणेश के पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07:30 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

रासलीला

जलालाबाद: कस्बा स्थित मां मंशा देवी मंदिर में श्री आदर्श राजेश्वरी रासलीला मंडल वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला रात 09 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -

व्हाट्सएप करें

9548521713

आज का कार्यक्रम