Kannauj News: 81 रथों पर निकली भव्य श्रीराम बरात

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

फोटो :37: सलेमपुर में लीला मंचन करते कलाकार। संवादस्वर्ण मृग के छल में फंसे श्रीराम, रावण ने किया सीता हरणतालग्राम। सलेमपुर में चल रहे रामलीला मंचन में खर-दूषण, मरीच वध, गिद्ध राज जटायु, शबरी मिलन लीला का मंचन किया गया। स्वर्ण मृग के छल में फसे श्रीराम जब पीछा करने निकल तो सीता को रावण हरण कर ले गया। जटायु अंतिम सांस लेते हुए श्रीराम को सीता के हरण की जानकारी देते हैं। वन में घूमते-घूमते राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचे। श्रीराम ने शबरी की कुटिया में बैठकर झूठे बेर खाए। इस दौरान अशोक कुमार, राजेश, नवीन मिश्रा, हरी गुप्ता, रितेश गुप्ता, अंकित, श्यायू आदि मौजूद रहे।फोटो :38: बग्गी पर सवार श्रीराम लक्ष्मण। संवाददूल्हा बने रघुराई का स्वरूप देखने उमड़े लोगतालग्राम। कस्बा के बजरिया राज तिलक चबूतरे से भव्य बरात की शुरूआत अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, अशोक सिंह ने आरती उतार कर किया। बरात में भगवान गणेश के पीछे बैंडबाजों की धुन गूंज रही थी। इसके पीछे काली अखाड़ों का प्रदर्शन के साथ अन्य झांकी शामिल रहीं। शोभायात्रा में एक रथ पर मां जानकी सखियों के साथ विराजमान थीं। वहीं बग्गी पर राजा दशरथ, भरत, शत्रुघ्न एवं गुरु वशिष्ठ के स्वरूप में कलाकार विराजमान थे। चेयरमैन मोहसिन खान जानू ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहीं।फोटो :39: रामलीला का मंचन करते कलाकार। संवादराम वनगमन मंचन से भावविभोरसौरिख। श्री रामलीला नाटक कमेटी (पुरातन) के तत्वावधान में वनगमन एवं राजा दशरथ की प्रतिज्ञा पालन की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। कलाकारों ने सजीव अभिनय से मर्यादा, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और वचन पालन का अनुपम संदेश दिया। पिता के वचन की मर्यादा के लिए श्रीराम ने राजपाट का त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष नितेंद्र बिहारी हजेला, चेयरमैन राहुल गुप्ता, रत्नेश शाक्य सहित अन्य पदाधिकारी व सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। (संवाद)