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Kannauj News: इंदरगढ़ की गौरी ने जीती इंडिया टैलेंट फाइट की ट्रॉफी

Sun, 27 Sep 2026 11:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:59 PM IST
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Gauri from Indargarh wins the India Talent Fight trophy.
कन्नौज। इत्रनगरी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कबाड़ का काम करने वाले की बेटी ने डांस में अपना हुनर दिखाया और टीवी शो इंडिया टैलेंट फाइट के फाइनल की ट्रॉफी जीती है। बेटी की सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है।
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इंदरगढ़ के ग्राम जगतपुर निवासी धर्मेंद्र गिहार कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। धर्मेंद्र की बेटी गौरी गिहार कचाटीपुर स्थित सरदार पटेल इंटर कॉलेज की 10वीं की छात्रा है। गौरी को बचपन ही डांसिंग का शौक है। गौरी ने टीवी शो इंडिया टैलेंट फाइट में प्रतिभाग किया था। 25 सितंबर को उत्तराखंड के रुड़की में शो का फाइनल था। इसके लिजए देश से छह लोगों का चयन हुआ था, इनमें गौरी गिहार भी थी।
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डांसिंग में बेहतर प्रदर्शन करने वाली गौरी ने शो को जीता और आयोजकों ने ट्राॅफी देकर सम्मानित किया। जगतपुर की बेटी ने इत्रनगरी का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। बेटी के ट्राॅफी जीतने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने गौरी की हौसला अफजाई की और मिठाई खिलाकर स्वागत किया।
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