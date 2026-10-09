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Kannauj News: महिला की मौत के डेढ़ माह बाद पति पर प्राथमिकी

Fri, 09 Oct 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:04 AM IST
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FIR against husband after one and a half month of woman's death
सौरिख। विवाहिता की संदिग्ध हालातों में हुई मौत के डेढ़ माह बाद मायके पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार को पति पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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ठठिया थाना क्षेत्र के ग्राम हरिजनपुरवा निवासी धनीराम ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी संध्या की शादी 12 जून 2020 को आदमपुर उम्मेद निवासी सुनील कुमार के साथ की थी। शादी के ढाई साल बाद पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मामला बढ़ने पर 12 नवंबर 2022 को दोनों का संबंध विच्छेद हो गया। हालांकि, दो महीने बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और संध्या पति के साथ गुरुग्राम में रहने लगी।

आरोप है कि गुरुग्राम में रहने के दौरान पति आए दिन संध्या के साथ मारपीट कर और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। तीन अक्तूबर को पति सुनील ने फोन कर संध्या की मौत की जानकारी दी। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग आदमपुर उम्मेद पहुंचे। वहां घर में संध्या का शव पड़ा मिला। पति सुनील समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोग घर से फरार थे। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
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