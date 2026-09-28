फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Dr. Gaurahari Singhania Veterans Cricket Championship starts on the 4th.

Kannauj News: डॉ. गौरहरि सिंहानिया वेटरंस क्रिकेट चैंपियनशिप चार से

Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Dr. Gaurahari Singhania Veterans Cricket Championship starts on the 4th.
कानपुर। उत्तर प्रदेश वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से चार अक्तूबर से डॉ. गौरहरि सिंहानिया वेटरंस क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यह लीग-कम-नॉकआउट आधार पर होगी। इसके मुकाबले टी-20 की तरह प्रदेश के अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे।
विज्ञापन


एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आईएम रोहतगी ने बताया की चैंपियनशिप का फाइनल 24 जनवरी 2027 को कानपुर में होगा। विजेता टीम को एक लाख और उपविजेता को 50 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर मार्च में प्रस्तावित रमा मिश्रा चैलेंजर क्रिकेट ट्रॉफी के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयन की जिम्मेदारी पूर्व टेस्ट क्रिकेटर गोपाल शर्मा को दी गई है।
विज्ञापन

प्रतियोगिता में वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, गोंडा, मऊ, कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बरेली, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, एटा, मथुरा, आगरा, इटावा और संभल की टीमें शामिल होंगी। सभी जिलों की टीमों के मुकाबले उनके जिलों के मैदानों पर करवाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed