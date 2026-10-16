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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Case of inmate's death in district jail reaches Human Rights Commission

Kannauj News: जिला जेल में बंदी की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा

Fri, 16 Oct 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:58 AM IST
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Case of inmate's death in district jail reaches Human Rights Commission
कन्नौज। जिला कारागार अनौगी में बंद 76 वर्षीय बंदी सुरेश सिंह ठाकुर की मौत का मामला उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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जिला जेल अनौगी में बंद सुरेश सिंह ठाकुर की मौत चार अक्तूबर 2026 को कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई थी। बंदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला जेल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। घटना के बाद जिला प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में दिल्ली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा राजपूत ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में जेल में बंद वृद्ध बंदी को समय पर उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने और हिरासत के दौरान मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार नौ अक्तूबर 2026 को शिकायत जिलाधिकारी को प्रेषित की गई। आयोग ने जिलाधिकारी से छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
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