Kannauj News: पानी भरने गई युवती पर फेंकी खौलती सब्जी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:04 AM IST
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विशुनगढ़। क्षेत्र के ग्राम कछपुरा निवासी अंजली ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे वह गांव के सरकारी हैंडपंप पर पानी भरने गई। आरोप है कि इसी दौरान गांव का एक युवक वहां पहुंचा और गालीगलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने पास में चूल्हे पर पक रही खौलती सब्जी उसके ऊपर फेंक दी। इससे युवती झुलस गई। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पीड़िता ने आरोपी पर कार्रवाई के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया हे। थानाप्रभारी शशिकांत कनौजिया ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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