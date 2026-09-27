Kannauj News: 21 तकनीकी सहायकों पर गिरी गाज, बदले गए कार्यक्षेत्र

विज्ञापन

प्रशासन ने राजनीतिक दबाव और जनप्रतिनिधियों के विरोध की आशंका को देखते हुए बेहद सतर्कता बरती है। कई सहायकों की न केवल विकास खंड, बल्कि विधानसभा तक बदल दी गई हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर कोई सियासी हस्तक्षेप न हो सके। जारी सूची के अनुसार गोवर्धन लाल को जलालाबाद से सदर, सुरेंद्र नारायण को उमर्दा से सदर, कैलाश बाबू को तालग्राम से सदर, नीरज कुमार को उमर्दा से छिबरामऊ, संजीव कुमार को सौरिख से छिबरामऊ, विजय सिंह को सदर से छिबरामऊ किया है। देवेंद्र कुमार को गुगरापुर से हसेरन, सुभाष चंद्र को उमर्दा से हसेरन, संजय कुमार को तालग्राम से सौरिख, गिरवर सिंह को हसेरन से सौरिख और अरशद को छिबरामऊ से सौरिख भेजा गया है।इसी प्रकार संजय राजपूत को सदर से उमर्दा, अरुण कुमार को छिबरामऊ से उमर्दा, निशार अहमद को सदर से उमर्दा, कुलदीप कुमार को सौरिख से उमर्दा, शशिकांत को सौरिख से तालग्राम, रामसेवक को छिबरामऊ से तालग्राम, कृष्णकांत को तालग्राम से जलालाबाद, रामकृपाल को सदर से जलालाबाद और प्रमोद कुमार यादव को जलालाबाद से गुगरापुर स्थानांतरित किया गया है। उपायुक्त श्रम रोजगार दिनेश कुमार यादव ने सभी स्थानांतरित सहायकों को निर्देश दिया है कि वह बिना देरी के नवीन तैनाती वाले ब्लॉक में योगदान दें। लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।