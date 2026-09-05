Kannauj News: पैर फिसलने से नहर में गिरा 19 वर्षीय युवक

विज्ञापन

खड़नी।। खड़नी निवासी 19 वर्षीय युवक शनिवार रात शौच के लिए नहर की ओर गया। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नहर में गिर गया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, लेकिन देर तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई। खड़नी निवासी मुनेश कुमार वाल्मीकि ने थाना सौरिख में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका पुत्र सनी कुमार उर्फ करिया (19) रात आठ बजे शौच के लिए नहर की तरफ गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नहर में गिर गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई है। सुबह तक टीम आ जाएगी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा