फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   10 bighas of maize crop ruined due to fake seeds

Kannauj News: नकली बीज से बर्बाद हुई 10 बीघा मक्का की फसल

Fri, 16 Oct 2026 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
10 bighas of maize crop ruined due to fake seeds
कन्नौज। जिले में नकली बीज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छिबरामऊ क्षेत्र के रजलामऊ निवासी किसान ने बीज भंडार दुकानदार पर नकली बीज बेचने का आरोप लगाया है।
विज्ञापन


गुरुवार को कलक्ट्रेट परिसर में भाकियू बलराज गुट के पदाधिकारियों ने अतिरिक्त एसडीएम केसरी नंदन तिवारी को ज्ञापन सौंपा। बताया कि किसान गोविंद ने 10 बीघा खेत की बोआई के लिए न्यू शाक्य बीज भंडार से बीज खरीदा था। पहली बार दिया गया, बीज बोने पर उगा ही नहीं। इसके बाद दुकानदार ने एक कंपनी के मक्के का बीज दिया। बीज को बोने पर फसल तो तैयार हुई, लेकिन किसी भी भुट्टे में दाना नहीं आया। किसान ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो उसने एक खाद देकर कहा कि इसे यूरिया में मिलाकर डाल देने से मक्का में दाना आ जाएगा। किसान ने जब वह खाद खेत में डाली तो पूरी फसल में लगे भुट्टे जल गए। इससे किसान की 10 बीघा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। जब किसान ने दोबारा दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने कहा कि जितने रुपये का बीज का नुकसान हुआ है, वह वापस दे देगा। किसान ने कहा कि 10 बीघा खेत की मेहनत और नुकसान की भरपाई कौन करेगा। भाकियू बलराज गुट के पदाधिकारियों ने ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यूनियन ने मांग की कि बीज भंडार का लाइसेंस निरस्त किया जाए और फर्जी बीज को जिले में बैन किया जाए। चेतावनी दी कि यदि सात दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील छिबरामऊ परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सौरभ यादव, अतुल कुमार, वैभव, शियाराम, राजीव सहित कई किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed