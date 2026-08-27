Jhansi News: धसान नदी में बढ़ा जलप्रवाह, कई गांवों का संपर्क कटा

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दूसरी ओर, मथुपुरा बांध में मंगलवार रात जलस्तर बढ़ने से एक गेट 60 सेंटीमीटर खोलकर लगभग 1,004 क्यूसेक पानी कुरार नदी में छोड़ा गया। इससे बुधवार सुबह पठा, ढकरवारा, भंडरा, बसरिया, धायपुरा और नयागांव के संपर्क मार्गों पर बने रपटों के ऊपर से पानी बहने लगा और गांवों का संपर्क कट गया इससे सुबह 10 बजे तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन जलस्तर घटने के बाद यातायात बहाल हो गया।गेटमैन चंदन सिंह और करन सिंह यादव ने बताया कि धसान नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी किनारे के ग्रामीणों, मछुआरों और पशुपालकों को सतर्क रहने की अपील की गई है।माताटीला बांध के 20 गेट खुले, नया घाट तक पहुंचा पानीएरच में बेतवा नदी का जलस्तर मंगलवार रात से लगातार बढ़ रहा है। माताटीला बांध के 20 गेट खोले जाने से नदी का पानी और बढ़ने के आसार हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बेतवा नदी के मड़िया महादेव मंदिर के पास चार करोड़ की लागत से नवनिर्मित घाट भी पानी की चपेट में आ गया है। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा, तो पूरा घाट डूब जाएगा। फिलहाल घाट तक जाने वाले रास्तों पर चारों तरफ पानी भर चुका है और नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।