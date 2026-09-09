झांसी नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव: भाजपा में लंबी कतार, हर पद के लिए पांच दावेदार

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नगर निगम में छह कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इनमें भाजपा के पांच और बसपा का एक पार्षद शामिल है। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले तीन कार्यकारिणी चुनावों में भाजपा के 19 पार्षद सदस्य बन चुके हैं। इस बार भाजपा के 25 ऐसे पार्षद हैं, जो अब तक कार्यकारिणी में नहीं पहुंच सके हैं।नगर निगम में भाजपा के संख्या बल को देखते हुए पार्टी के पांच पार्षदों का कार्यकारिणी में पहुंचना तय माना जा रहा है। मतदान की स्थिति बनने पर भी क्रॉस वोटिंग नहीं होने की स्थिति में भाजपा आसानी से पांच सदस्य जिता सकती है। वहीं, विपक्ष की ओर से एक सदस्य के कार्यकारिणी में पहुंचने की संभावना है। यही वजह है कि भाजपा में एक-एक सीट के लिए पार्षदों के बीच जोर-आजमाइश तेज हो गई है।पार्षद राखी परिहार, रामजी यादव, सुनील नैनवानी, रितिका तिवारी, हरिओम मिश्रा, राजकुमारी, तरुण शाक्य, निधि वर्मा, विष्णु यादव और नीता यादव को कार्यकारिणी में पहुंचने के मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है।भाजपा के दो महानगर पदाधिकारियों की जोड़ी की कार्यकारिणी चुनाव में भूमिका को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा है। पार्षदों के बीच यह भी चर्चा है कि दोनों पदाधिकारी अपने पसंदीदा पार्षदों को कार्यकारिणी में पहुंचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। ऐसे में दावेदार पार्षदों की इनके यहां आवाजाही बढ़ गई है। वहीं, एक जनप्रतिनिधि की कार्यशैली को लेकर भी पार्षदों में नाराजगी की चर्चा है। कुछ पार्षदों का कहना है कि संबंधित जनप्रतिनिधि अपने गुट के पार्षदों की पैरवी उस मजबूती से नहीं कर रहे हैं, जैसी उनसे उम्मीद की जा रही थी।नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव बृहस्पतिवार को होना है। बुधवार को पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर पार्षदों के नामों पर चर्चा की जाएगी।