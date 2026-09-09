Jhansi: बेतवा में नाव पलटने से लापता दोनों भाइयों का 30 घंटे बाद भी सुराग नहीं, रेस्क्यू अभियान जारी

विज्ञापन

मंगलवार सुबह करीब सात बजे दोनों भाई नोटघाट पुल के पास बेतवा नदी में मछली पकड़ने गए थे, तभी तेज बहाव के बीच उनकी नाव पलट गई। नाव पलटने से दोनों नदी में समा गए और सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उनकी तलाश शुरू कराई। बुधवार सुबह रेस्क्यू टीम ने नदी में अभियान चलाकर काफी देर तक दोनों भाइयों को तलाशा, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। नदी का तेज बहाव और गहराई रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती बनी हुई है, इसके बावजूद दोनों की तलाश लगातार की जा रही है।इधर, दोनों भाइयों के नदी में लापता होने से परिवार में मातम पसरा है और परिजन उनके सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सीओ टहरौली रक्षपाल सिंह का कहना है एसडीआरएफ टीम भी उनकी तलाश में जुटी है। नोटघाट पर जाल भी लगाया गया है।