झांसी: नोटघाट पुल के पास बेतवा नदी में नाव पलटी, दो सगे भाई लापता, मछली पकड़ रहे थे दोनों
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 08 Sep 2026 12:59 PM IST
सार
जानकारी के मुताबिक, नदी का बहाव तेज होने के बावजूद दोनों नदी में उतरकर मछली पकड़ रहे थे, तभी नोटघाट पुल के पास नाव पलट गई। नाव पलटते ही दोनों नदी में जा समाए।
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विस्तार
झांसी के बरुआ सागर के कटरा मोहल्ला निवासी दो सगे भाई मंगलवार दोपहर बेतवा नदी में नाव पलटने से लापता हो गए। मनीष (26) और राज (20), पुत्र राजू, दोनों मछली पकड़ने का काम करते हैं और मंगलवार दोपहर नदी में गए थे।
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जानकारी के मुताबिक, नदी का बहाव तेज होने के बावजूद दोनों नदी में उतरकर मछली पकड़ रहे थे, तभी नोटघाट पुल के पास नाव पलट गई। नाव पलटते ही दोनों नदी में जा समाए, जिससे मौके पर आसपास के लोगों में खलबली मच गई।
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सूचना मिलने पर बरुआ सागर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों की तलाश शुरू कराई। कई घंटे तक तलाश किए जाने के बावजूद दोनों भाइयों का कोई पता नहीं चल सका, जिससे परिवार में रोना-पीटना मचा है। सीओ टहरौली रक्षपाल सिंह के मुताबिक युवको की तलाश कराई जा रही है।
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