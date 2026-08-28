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Jhansi News: -867 छात्राओं का स्कूटी के लिए 30 तक सत्यापन

Fri, 28 Aug 2026 02:26 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:26 AM IST
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-Verification of 867 female students for scooties until the 30th.
छात्राओं को सत्यापन के लिए लाना होगा आधार से जुड़ा मोबाइल
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बीयू) परिसर और संबद्ध कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण 867 छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की पात्र छात्राओं का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए हैं। यह विवरण 30 अगस्त तक अपलोड करना अनिवार्य है।
परीक्षा नियंत्रक ने कॉलेजों के प्रबंधकों और प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि छात्राओं का सत्यापन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के लिए कॉलेजों को योजना में शामिल सभी छात्राओं को विश्वविद्यालय में उपस्थित कराना होगा। छात्राओं को अपने साथ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर लाना आवश्यक है। इससे सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र पूरी की जा सकेगी। सत्यापन की तिथि की सूचना दूरभाष पर अलग से दी जाएगी।
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सत्यापन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत पात्र छात्राओं के विवरण को 30 अगस्त से पहले पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित करना है। सत्यापन के लिए छात्राओं को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करना होगा। कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पात्र छात्राएं सत्यापन के लिए उपस्थित हों। सत्यापन की सटीक जानकारी फोन के माध्यम से दी जाएगी।
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