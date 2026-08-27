Train News: झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस 30 तक मथुरा जाएगी, रक्षाबंधन पर बढ़ रही भीड़ से यात्रियों को मिलेगी राहत

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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर मथुरा में मेले में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मथुरा पहुंचने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11901/11902) को अस्थायी तौर पर 27 से 30 अगस्त तक बढ़ाया गया है। झांसी से चलने वाली झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11901) शाम 16:05 बजे चलकर 21:40 बजे अगरा कैंट पहुंचेगी। यहां से राजा की मंडी, बिलोचपुरा आगरा, रंकुटा, कीठम, दीनदयाल धाम, फराह, बाद होते हुए 23:25 बजे मथुरा जंक्शन पर पहुंचेगी। लौटते समय यह गाड़ी मथुरा से 28 से 31 अगस्त तक चलेगी। ट्रेन संख्या (11902) मथुरा से 4:30 बजे चलकर आगरा कैंट 6 बजे पहुंचेगी। 30 मिनट के ठहराव के बाद साढ़े छह बजे आगरा कैंट से चलकर 12:50 बजे झांसी आएगी।

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रक्षाबंधन मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस गाड़ी को मथुरा स्टेशन तक बढ़ाया है। यह सुविधा यात्रियों को 27 से 30 अगस्त तक मिलेगी। वापसी में यह सुविधा 31 अगस्त तक मिलेगी।