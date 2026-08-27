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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Train News: Jhansi-Agra Cantt Express to run up to Mathura until the 30th

Train News: झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस 30 तक मथुरा जाएगी, रक्षाबंधन पर बढ़ रही भीड़ से यात्रियों को मिलेगी राहत

Thu, 27 Aug 2026 07:41 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 27 Aug 2026 07:41 PM IST
सार

मथुरा पहुंचने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस को अस्थायी तौर पर 27 से 30 अगस्त तक बढ़ाया गया है। वापसी में यह सुविधा 31 अगस्त तक मिलेगी।

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Train News: Jhansi-Agra Cantt Express to run up to Mathura until the 30th
ट्रेन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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रक्षाबंधन मेले में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस गाड़ी को मथुरा स्टेशन तक बढ़ाया है। यह सुविधा यात्रियों को 27 से 30 अगस्त तक मिलेगी। वापसी में यह सुविधा 31 अगस्त तक मिलेगी।
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पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर मथुरा में मेले में यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मथुरा पहुंचने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11901/11902) को अस्थायी तौर पर 27 से 30 अगस्त तक बढ़ाया गया है। झांसी से चलने वाली झांसी-आगरा कैंट एक्सप्रेस (11901) शाम 16:05 बजे चलकर 21:40 बजे अगरा कैंट पहुंचेगी। यहां से राजा की मंडी, बिलोचपुरा आगरा, रंकुटा, कीठम, दीनदयाल धाम, फराह, बाद होते हुए 23:25 बजे मथुरा जंक्शन पर पहुंचेगी। लौटते समय यह गाड़ी मथुरा से 28 से 31 अगस्त तक चलेगी। ट्रेन संख्या (11902) मथुरा से 4:30 बजे चलकर आगरा कैंट 6 बजे पहुंचेगी। 30 मिनट के ठहराव के बाद साढ़े छह बजे आगरा कैंट से चलकर 12:50 बजे झांसी आएगी।
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