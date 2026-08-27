Jhansi: पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी महिला, मां के साथ पत्नी को पुलिस ने भेजा मायके

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तालाबपुरा गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 24 जून को दतिया के भांडेर क्षेत्र युवती से हुई थी। शादी के करीब एक महीने बाद उसे पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे लगातार थकान, चक्कर और नींद आती थी। शक होने पर उसने पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें उसके प्रेमी के बारे में मालूम चला। 19 अगस्त को घर के जेवर भी गायब हो गए। आरोप है कि पत्नी ने कुछ जेवर अपने प्रेमी को दे दिए। 23 अगस्त को अचानक घर पहुंचने पर पत्नी का प्रेमी घर में मौजूद था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसने वीडियो भी बना लिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब विवाहिता प्रेमी को छोड़ने को राजी नहीं है वहीं, पुलिस ने भी बुधवार को दोनों पक्षों के दोबारा से बयान लिए। थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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चिरगांव के तालाबपुरा गांव में शादी के महज दो महीने बाद ही पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पत्नी ने पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। पत्नी का कहना है कि पति के लिए वह अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती। उधर, पति ने पत्नी एवं उसके प्रेमी पर जेवरात हड़प लेने का भी आरोप लगाया है। विवाद न सुलझने की वजह से पुलिस ने विवाहिता को उसकी मां के साथ मायके भेज दिया। पुलिस अब इस मामले में जेवर से जुड़े आरोपों के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है।