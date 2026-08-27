फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Woman adamant on leaving husband to live with lover; sent to her maternal home with her mother.

Jhansi: पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने पर अड़ी महिला, मां के साथ पत्नी को पुलिस ने भेजा मायके

Thu, 27 Aug 2026 07:33 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Thu, 27 Aug 2026 07:33 PM IST
सार

विवाद न सुलझने की वजह से पुलिस ने विवाहिता को उसकी मां के साथ मायके भेज दिया। पुलिस अब इस मामले में जेवर से जुड़े आरोपों के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है।
 

विज्ञापन
Jhansi: Woman adamant on leaving husband to live with lover; sent to her maternal home with her mother.
थाना चिरगांव - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चिरगांव के तालाबपुरा गांव में शादी के महज दो महीने बाद ही पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में नया मोड़ आ गया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब पत्नी ने पति के साथ रहने से इन्कार कर दिया। पत्नी का कहना है कि पति के लिए वह अपने प्रेमी को नहीं छोड़ सकती। उधर, पति ने पत्नी एवं उसके प्रेमी पर जेवरात हड़प लेने का भी आरोप लगाया है। विवाद न सुलझने की वजह से पुलिस ने विवाहिता को उसकी मां के साथ मायके भेज दिया। पुलिस अब इस मामले में जेवर से जुड़े आरोपों के आधार पर नई प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में है।
विज्ञापन


तालाबपुरा गांव निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 24 जून को दतिया के भांडेर क्षेत्र युवती से हुई थी। शादी के करीब एक महीने बाद उसे पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे लगातार थकान, चक्कर और नींद आती थी। शक होने पर उसने पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें उसके प्रेमी के बारे में मालूम चला। 19 अगस्त को घर के जेवर भी गायब हो गए। आरोप है कि पत्नी ने कुछ जेवर अपने प्रेमी को दे दिए। 23 अगस्त को अचानक घर पहुंचने पर पत्नी का प्रेमी घर में मौजूद था। दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर उसने वीडियो भी बना लिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब विवाहिता प्रेमी को छोड़ने को राजी नहीं है वहीं, पुलिस ने भी बुधवार को दोनों पक्षों के दोबारा से बयान लिए। थाना प्रभारी बलिराज शाही के मुताबिक प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है। उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed