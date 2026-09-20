Jhansi News: तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तीन बाइक सावार घायल
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:02 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। झांसी-शिवपुरी हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार तीन युवक घायल हो गए। तीनों नवदुर्गा में रखी जाने वाली मूर्तियों की बुकिंग देने झांसी आए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे।
थाना प्रभारी रक्सा उदय प्रताप ने बताया कि करेरा के सिरसोना गांव निवासी सुनील लोधी, सुरेंद्र विश्वकर्मा और अमित एक ही बाइक से झांसी शहर आए थे। घर लौटते समय जवाहर गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों दोस्त सड़क पर गिर गए। उनके हाथ-पैरों में चोटें आईं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों का स्थानीय इलाज कराया। दुर्घटना में उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवारों ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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झांसी। झांसी-शिवपुरी हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार तीन युवक घायल हो गए। तीनों नवदुर्गा में रखी जाने वाली मूर्तियों की बुकिंग देने झांसी आए थे और वापस अपने गांव लौट रहे थे।
थाना प्रभारी रक्सा उदय प्रताप ने बताया कि करेरा के सिरसोना गांव निवासी सुनील लोधी, सुरेंद्र विश्वकर्मा और अमित एक ही बाइक से झांसी शहर आए थे। घर लौटते समय जवाहर गांव के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों दोस्त सड़क पर गिर गए। उनके हाथ-पैरों में चोटें आईं। राहगीरों ने उन्हें उठाया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों का स्थानीय इलाज कराया। दुर्घटना में उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवारों ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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