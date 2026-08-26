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Jhansi News: चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया

Wed, 26 Aug 2026 01:41 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:41 AM IST
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Thieves targeted two houses.
लुहारी। निवाड़ी जिले के टेहरका थाना क्षेत्र अंतर्गत थौना ग्राम पंचायत में चोरों ने एक ही रात में अगल-बगल स्थित दो घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये के आभूषण व नगदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। घटना के संबंध में पीड़ित राघवेंद्र बंशकार व हंसी अहिरवार ने टेहरका थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के प्रभारी पुष्पराज यादव अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और साक्ष्य जुटाए। संवाद
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