Jhansi News: दो बार चला अभियान, खंभे फिर भी टेढ़े ही रहे

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बिजली कंपनी के मुख्यालय द्वारा अनुरक्षण कार्य इसलिए कराया जाता है, ताकि बिजली सकी 11 केवी, 33 केवी की लाइनें और जो खंभे खराब हो गए हैं। झुक या गल गए हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाए। लाइनों पर लगी बेलें साफ की जाएं और पेड़ों की टहनियां साफ की जाएं। वर्ष की शुरुआत फरवरी-मार्च में अभियान चला। इसके बाद अक्तूबर-नवंबर में अभियान चला, लेकिन अब भी कई जगह स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसको लेकर की गई पड़ताल में कई खामियां सामने आई हैं।स्थान-1शहर के हृदय स्थल इलाइट के पास मनु विहार कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर एक खंभा झुका हुआ है। कभी भी राहगीरों पर गिर सकता है। बड़ी घटना हो सकती है।स्थान-2सिविल लाइन इलाके में ही इलाहाबाद बैंक और रेलवे स्टेशन रोड के पास वाली गली में एक खंभा झुका हुआ है। उस पर केबल का वजन है। रास्ते पर गिरने का खतरा मंडराता रहता है।स्थान-3बड़ागांव क्षेत्र में तारपाठा पुरा ईश्वरदयाल के मकान के पास खंभा इस कदर झुक गया है कि उसने एल का आकार ले लिया है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा।स्थान-4बड़ागांव इलाके में ही रामप्रकाश पटेरिया के मकान के पास खंभा इस तरह से झुक गया है कि अगर कोई भारी वाहन जरा भी टकरा गया तो वह जमींदोज हो सकता है।वर्जनअनुरक्षण कार्य के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन यह अभी बंद नहीं हुआ है। उन स्थानों की जांच कराएंगे, जहां पर जर्जर या झुके हुए खंभे हैं। उन्हें दुरुस्त कराया जाएगा।-ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता (वितरण)